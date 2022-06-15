مصرع طالبة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

لقيت طالبة مصرعها اليوم الأربعاء، صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بالكيلو 71.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بمدينة النوبارية، بحدوث واقعة اصطدام سيارة بطالبة أثناء عبورها الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بالكيلو 71 ووفاتها فى الحال.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور قسم غرب النوبارية وفاة "مى أنور خميس عبد الغنى" 16 سنة طالبة وتقيم قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

جدير بالذكر ان سائق العربة قد يواجه عقوبة الحبس حيث ينص قانون السير المصرى على انه من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".