مصرع ممرضة فى حادث سير أثناء توجهها إلى مقر عملها بمستشفى الصدر بدمنهور

البحيرة- ناصر جودة

لقيت ممرضه مصرعها متأثرة بإصابتها، إثر اصطدام سيارة بها أثناء توجهها لعملها بمستشفى الصدر في مدينة دمنهور بالبحيرة، كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وصول إخطار من قسم شرطة دمنهور، يفيد وصول ”رضا م.ى" فني تمريض إلى مستشفى دمنهور، ادعاء حادث سير أمام مقر عملها.

ووفقا للتحريات الأولية، تبين قيام "م. س.ب" 17 عاما، سائق السيارة باصطدام السيدة المذكورة أثناء مرورها وتم التحفظ علي السيارة وقائدها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.