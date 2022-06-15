مسؤول صينى: آليات حقوق الإنسان متعددة الأطراف ينبغي أن تكون منصة للتعاون

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قال مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف تشن شيوي" إن آليات حقوق الإنسان متعددة الأطراف، ينبغي أن تكون بمثابة منصة للتعاون والحوار، وليس مكانا للانقسام والمواجهة".

وأوضح المندوب، في كلمته خلال الدورة الـ 50 الجارية لمجلس حقوق الإنسان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على جميع الأطراف تعزيز التعددية في مجال حقوق الإنسان، والتمسك بمبادئ الشمول والحياد والموضوعية وعدم الانتقائية وعدم التسييس، والعمل بشكل مشترك على تعزيز التنمية السليمة لقضية حقوق الإنسان الدولية.

وأشار إلى أنه ينبغي على الآليات متعددة الأطراف لحقوق الإنسان الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز القيم المشتركة للإنسانية، ومعارضة تسييس واستغلال قضايا حقوق الإنسان، وازدواجية المعايير، فضلا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء تحت ذريعة حقوق الإنسان، مضيفا أن التضامن بحاجة إلى تعزيز،وهناك حاجة إلى إجراء حوار بناء وتعاون على أساس المساواة والاحترام المتبادل، يجب علينا بذل الجهود لتوسيع التفاهم المشترك وتقليل الخلافات وتعزيز التعلم المتبادل والسعي لتحقيق التقدم معا.