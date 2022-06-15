مديرة تعليم المنوفية تتفقد سير العمل بمقار الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة

المنوفية - محمد فتحى

تفقدت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية يرافقها هاني عنتر وكيل المديرية، وإسلام خطاب مسئول أمن الديوان، انتظام سير العمل بمقار الاعتذارات عن المشاركة في أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022 من داخل مقر مدرسة المساعي الإعدادية القديمة للبنات والمخصصة للعاملين بإدارات (أشمون ــ منوف ــ الباجور ــ سرس الليان ــ السادات).

كما تفقدت انتظام أعمال لجنة الاعتذارات بمقر مدرسة المساعي الإعدادية الجديدة للبنات بشبين الكوم، والمخصصة للعاملين بإدارات (شبين الكوم ــ قويسنا ــ تلا ــ الشهداء ــ بركة السبع) .

كانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قد أعلنت عن فتح باب التقدم بالاعتذار عن المشاركة في أعمال الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2022 خلال المدة من الثلاثاء الموافق 14 / 6 /2022 حتى الخميس الموافق 16 / 6 /2022 وفقا للشروط القانونية للاعتذارات .