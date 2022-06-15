أعلنت مديرية التربية والتعليم عن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "أشبال مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستهداف عدد 3 آلاف طالب وطالبة سنويا من طلاب المدارس بكافة أنواعها (من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي من 12 إلى 17 عاما) لنشر الوعي والتعريف بأهمية التحاق الفئات المستهدفة بالمبادرة من خلال الموقع التالي :www.deci.gov.eg والذي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بشروط وخطوات التسجيل للاشتراك في المبادرة.
وتهدف المبادرة إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي يصبح مؤهلا لمجتمع مصر الرقمية لمواكبة المستقبل.
والمبادرة الرئاسية عبارة عن منحة تقدم للطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
"تعليم المنوفية" تعلن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "أشبال مصر الرقمية"الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:51 م
مصر الرقمية - صورة أرشيفية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم عن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "أشبال مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستهداف عدد 3 آلاف طالب وطالبة سنويا من طلاب المدارس بكافة أنواعها (من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي من 12 إلى 17 عاما) لنشر الوعي والتعريف بأهمية التحاق الفئات المستهدفة بالمبادرة من خلال الموقع التالي :www.deci.gov.eg والذي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بشروط وخطوات التسجيل للاشتراك في المبادرة.
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