محمد بن راشد يوجه بتوزيع 3 ملايين كتاب على مدارس الوطن العربى

أحمد منصور

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوزيع 3 ملايين كتاب على آلاف المدارس في الوطن العربي.

جاء التوجيه في أعقاب افتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمكتبة محمد بن راشد، المنارة الثقافية الجديدة التي تم تدشينها في دبي، لتنضم إلى سلسلة أيقونات معرفية باتت تشكل جزءاً من الهوية الثقافية والمعرفية لدولة الإمارات، وذلك لإغناء وتعزيز المحتوى القرائي للمكتبة التي تضم حاليا أكثر من 1.1 مليون كتاب، ما بين ورقي ورقمي، حسب ما ذكر في عددًا من الصحف اللإماراتية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: رسالة مكتبة محمد بن راشد عربية، وتأثيراتها ستكون على كل المنطقة، وهدفها سيكون إثراء الكتاب والثقافة عربياً وعالمياً".

دشَن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مكتبته التي تعد المنارة الثقافية الجديدة في الإمارة والدولة، والتي شُيِّدت على خور دبي، على مساحة تغطي أكثر من نصف مليون قدم مربع، مساحة الأرض والمبنى المؤلف من 7 طوابق، بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار درهم (272 مليون دولار).

وتهدف المكتبة إلى تعزيز وتعميم ثقافة القراءة ودعم النشاط الإبداعي والمعرفي والفني على الصعيد الفردي والمجتمعي، وتوفير منصة معرفية للعقول الفكرية والأدبية والإبداعية بالمنطقة والعالم، إلى جانب دعم وتسهيل وصول الكتاب، الورقي والرقمي، للناس من مختلف الفئات والاهتمامات، مع التركيز على فئة الشباب ضمن مسعى يستهدف بناء جيل عربي يدرك أهمية القراءة والثقافة في دعم مسيرة التنمية في مجتمعاته.