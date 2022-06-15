محافظ قنا يكرم أوائل الشهادة الإعدادية.. صور

قنا - صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021، جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والقس شنودة صبحي، ممثل مطرانية قنا، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والمستشار حسام طلبة وكيل وزارة القوى العاملة، وعدد من مديري الإدارات بالتربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

قدم محافظ قنا، التهنئة للطلاب الأوائل من المرحلة الإعدادية، على تفوقهم العلمي المميز، معربًا عن سعادته البالغه بتكريم هؤلاء الطلاب المتميزين والمتفوقين، كونهم نماذج مشرفة أدخلت الفرحة على قلوب أسرهم، لذلك يأتي التكريم لحثهم علي بذل المزيد من الجهد والتفوق، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة وتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح لتحقيق نهضة علمية وتقدم في كافة المجالات.

وذكر محافظ قنا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتطوير مناهج التعليم وإعداد المعلم والنهوض بالبحث العلمي، وسن التشريعات التي من شأنها تيسر ذلك، انطلاقا من إيمانه بأهمية العلم والعلماء في ظل ما يشهده عالمنا المعاصر من سباق نحو امتلاك زمام العلم والمعرفة، وقد أصبحت قوة أي دولة تقاس بما يسطره علماؤها من أبحاث وما يسجلونه من براءات اختراع، وما تنتجه مصانعها من تكنولوجيا متطورة، ما يجعل سعى مصر الحبيبة نحو تطوير منظومة التعليم وتأهيل طلابنا وفقًا لأحدث الأساليب العلمية العالمية.

وأوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تكريم العشرة الأوائل على مستوى المحافظة وتكريم 218 تم حصولهم على الدرجة النهائية، مقدمًا الشكر والتقدير لأسرهم على ما بذلوه في توفير الدعم لكافة أبنائهم.

وسلم محافظ قنا، شهادات التقدير للعشرة الأوائل بالمرحلة الإعدادية، وهم "محمد إبراهيم غرباوى أحمد، جورج رفعت وليم ينى، كيرلس مخلص صبحى، بسنت علاء الدين عبد العزيز، زياد تامر أحمد محمد، محمد عاصم محمد شمروخ، إسلام محمد السيد عطالله، سلسبيل أحمد نبيه أحمد، أمل حمدى عبد الشافى وزيرى، إسلام محمد محمد بريقع" بحصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة، بالإضافة إلى تكريم الرائد المثالي، وهي عبير حمدي مديرة مدرسة السيدة زينب الثانوية.



الحضور خلال الحفل



بعض العروض الفنية



تكريم أوائل الشهادة الإعدادية



جانب من التكريم



جانب من الحضور