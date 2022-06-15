محافظ قنا يعتمد الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى 2022/2023

قنا - صابر سعيد

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مقترح القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول يونيه 2022 م.



وأوضح محافظ قنا، أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 244 درجة بجميع المدارس الثانوي العام على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها، وذلك طبقا للائحة كل مدرسة.



وأضاف الداودي، أنه تم تنسيق التعليم الفنى، حيث جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات بحد أدنى 240 درجة والمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 225 درجة وتنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 200 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 160 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام ميكانيكا 170 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام زخرفية 155 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا شرط مجال أول صناعي 170 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفية شرط مجال أول صناعي 120 درجة، وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية 170 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين 150 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات 140 درجة.

ويستثني من ذلك مدرسة الوقف الصناعية "الأقسام الميكانيكية" لأبناء إدارة الوقف فقط 180 درجة والزخرفية 140 درجة، بالإضافة إلى مدرسة أبو تشت الصناعية المشتركة "الأقسام الميكانيكية" لأبناء إدارة أبو تشت فقط 180 درجة والزخرفية 150 درجة، كما جاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد ادنى 240 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات و 200 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين – بنات ) نظام الثلاث سنوات و 175 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات و 165 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات و230 درجة للمدارس الثانوية التجارية الفندقية بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.