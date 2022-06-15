محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 235 درجة

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم.

وجرى تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع 235 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات التعليمية بمجموع 200 درجة، كما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى الخاص بواقع 180 درجة.