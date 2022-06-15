محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير الطرق وإنشاء الكبارى بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير الطرق وإنشاء الكبارى والميادين بطريق السلام والطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.

وخلال جولته أعلن محافظ جنوب سيناء فى تصريحات صحفية، أن مدينة شرم الشيخ تشهد إقامة 27 مشروعا قوميا يجب الانتهاء منها قبل شهر أكتوبر القادم من العام الجاري، وفقا للبرامج الزمنية المخططة في إطار استعداد وتجهيز المدينة لمؤتمر تغير المناخ في شهر نوفمبر 2022.

وتتضمن، إنشاء كوبرى علوى على الطريق الأوسط (طريق الملك سلمان)، وإنشاء 5 محاور عرضية تربط بين طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الدائري، وإنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ صديق البيئة، والحديقة المركزية، والمول التجاري، ومجمع البنوك بحي النور بشرم الشيخ.



وكذلك إنشاء منصة ومسجد ومستشفى بيطري وقرية التراث وحظائر الهجن بمضمار الهجن الدولي بمنطقة السفاري، وتوسعة وتجميل وزراعة الطرق (طريق السلام، طريق الشيخ زايد، طريق نبق السياحي، الطريق الأوسط)، وإنشاء 3 محطات توليد طاقة شمسية و2 جراج لأتوبيسات النقل العام الكهربائية وساحة تخريد السيارات، وإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية ببعض الفنادق بالمدينة وتوصيل خدمة الإنترنت الفائق السرعة لكافة الفنادق السياحية بالمدينة.



تطوير الطرق وإنشاء الكباري بمدينة شرم الشيخ



تطوير الطرق وإنشاء الكباري بمدينة شرم الشيخ



تطوير الطرق وإنشاء الكباري بمدينة شرم الشيخ



تطوير الطرق وإنشاء الكباري بمدينة شرم الشيخ



تطوير الطرق وإنشاء الكباري بمدينة شرم الشيخ



تطوير الطرق وإنشاء الكباري بمدينة شرم الشيخ