اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:01 م
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السفير الكورى يبحث مع محافظ جنوب سيناء تعزيز التبادلات الشعبية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:57 ص
السفير الكورى يبحث مع محافظ جنوب سيناء تعزيز التبادلات الشعبية سفير كوريا الجنوبية مع محافظ جنوب سيناء
كتبت رباب فتحى

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التقى سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وأجرى نقاشًا مثمرًا حول كيفية توسيع العلاقات القوية بالفعل بين الشعبين، وفقا لبيان من السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة.

واعترافًا منهم بأن العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا تتعزز بوتيرة سريعة خاصة بفضل الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية عام 2016، والزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الكوري السابق، مون جاي إن، لمصر في يناير الماضي، اتفقا على السعي تجاه تبادلات أكبر وأوثق بين شعبي البلدين لجعل العلاقة أكثر استدامة.

وتبادلا أيضاً الطرق المختلفة لتعزيز التبادلات البشرية مثل إعادة فتح الرحلات الجوية المباشرة بين بلدينا، وإقامة علاقة شقيقة بين المحافظات، وإنشاء مركز اتصال شامل الخدمات للمسافرين الكوريين في جنوب سيناء.

ومن المقرر، أن يزور السفير خلال اليومين التاليين سانت كاترين وطابا ودهب للتحقق من إجراءات الأمن والسلامة للسياح الكوريين المحتملين في المنطقة.


كوريا الجنوبية

سفير كوريا الجنوبية

عبد الفتاح السيسى

طابا

دهب

جنوب سيناء



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