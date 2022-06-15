محافظ بنى سويف يتابع توريد القمح للصوامع.. ويعقد لقاءً لبحث شكاوى المواطنين

بني سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في منظومة توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 220 ألف طن، بنسبة توريد 95.6% من المستهدف حتى الآن من إجمالي المستهدف توريده بنهاية هذا الموسم والمقدر بـ230 ألف طن.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوهاً عن تعليماته بالتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد بالصوامع والشون.

من جانبه، أكد "وصفى" تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة بشكل يومي لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لتجنب الزحام وتذليل أية عقبات قد تواجه عمليات التسليم والتأكد من مواقع التخزين واستيفائها للشروط والمواصفات المعتمدة طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مشيراً إلى قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجان مشتركة لحصر المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات وتحديد المساحات التي لم يتم حصادها ومتابعة أعمال الحصاد والتوريد أولاً بأول والوقوف على ما تم توريده بالفعل.



وعلى جانب آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح لبحث الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين، والتي تتطلب مناقشة الحلول والبدائل الممكنة، وذلك في حضور المختصين من الجهات المختصة.

ووجه المحافظ التخطيط العمراني بمعاينة شكوى لمواطن من قرية طنسا بني مالو بمركز ببا ، والتي يلتمس فيها إمكانية إزالة المعوقات لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للشارع المقيم به.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية والتخطيط العمراني ببحث إقامة شارع بهذه المنطقة لإمكانية دخوله وإدراجه ضمن أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع بحث التسهيلات اللازمة لتخفيف العبء عن الأهالي، في إطار القانون والمتاح من القانون.



حضر اللقاء: مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، مها حسن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، المهندس سامح محب شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



اللقاء المفتوح لبحث شكاوى خدمة المواطنين في حضور التنفيذيين