اليوم السابع
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محافظ بنى سويف: استلام 216 ألف طن قمح بالصوامع والشون بنسبة 94% من المستهدف

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:38 م
محافظ بنى سويف: استلام 216 ألف طن قمح بالصوامع والشون بنسبة 94% من المستهدف توريد القمح -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل بمنظومة توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى أن انتظام أعمال التوريد والفرز بكافة المواقع التخزينية ومراكز التجميع بالصوامع والشون، مؤكداً متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، مصرحا بأن إجمالى الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" وصلت إلى  216ألف و65 طناً ،بنسبة  93.9%  "حتى الآن"من إجمالي المستهدف توريده بنهاية الموسم والمُقدر  بنحو  230 ألف طن.
 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى، الذى أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

 

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام  لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع

 

فى حين أوضح وكيل التموين أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولاً بأول،مشيراُ إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين والزراعة في المرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

 

ويُذكر أن  إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن  هذا الموسم ، فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،  وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى  المحافظة.


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