محافظ المنيا يشهد منتدى الحوار الأول حول قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة

المنيا- حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، اليوم ، منتدى الحوار الأول حول قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



ضم وفد الصندوق المستشار حسن حرك نائب هيئة النيابة الإدارية ورئيس وحدة الكشف عن المخدرات بالصندوق، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، والدكتور أحمد الكتاني المشرف العام على الخط الساخن.



جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ووكلاء الوزارة وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية، وماريا نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة وعدد من المتطوعين بالصندوق.



وأكد المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضعت خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة تعاطي المخدرات للوقاية والحد من خطر المخدرات على المجتمع وتقديم الحماية الاجتماعية، كما تم تنفيذ برامج محددة لمكافحة الإدمان، فضلا عن تضمين المناهج الدراسية برامج توعوية بمخاطر تعاطي المخدرات، يأتي ذلك بالتزامن مع إعداد خريطة حول المراكز العلاجية للإدمان.



وقدم المحافظ الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع المحافظة، وسعيها المستمر إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة، وللدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وجميع القائمين على الصندوق الذي نجح في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية للوقاية من أضرار المخدرات بالتوازي مع توفير الخدمات العلاجية.



وأعرب الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن خالص شكره لمحافظ المنيا للدعم والتنسيق المستمر مع الصندوق ، مثمنا دور المتطوعين في المحافظة في توصيل الرسالة للفئات المستهدفة ، وأعرب عن فخره بافتتاح أول مركز من سلسلة العزيمة بمحافظة المنيا بمركز سمالوط والذي يعتمد على برنامج العلاج بالعمل من خلال ورش الأثاث والبرامج التأهيلية المتنوعة وسيتم افتتاح قسم سحب السموم ليصبح أول مركز متكامل في العلاج النفسي والاجتماعي والتأهيل للعمل وسحب السموم .



واستعرض الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق مقترح خطة التدخل من خلال جامعة المنيا والمعسكرات المكثفة والشباب والرياضة وكذلك المؤسسات الدينية، كما تناول المستشار حسن حرك نائب هيئة النيابة الإدارية ورئيس وحدة الكشف عن المخدرات بالصندوق آليات تطبيق قانون الكشف المبكر على العاملين.































