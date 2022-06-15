محافظ المنوفية يوجه إدارة التفتيش والمتابعة بفحص عدد من شكاوى المواطنين

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته بعدد من أهالى المحافظة للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم وذلك فى ضوء اتخاذ إجراءات وحلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

واستمع المحافظ لشكوي مواطنة مسنة من ناحية بهواش بمنوف تتضرر من تحرير محاضر وإصدار قرارات إزالة لمبني قديم لها، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بدراسة الشكوي والعرض عليه، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالتنسيق مع قطاع الكهرباء بالمنوفية بحل شكوي مواطنة من ناحية شبرا بلولة تلتمس تعديل مسار محول كهرباء ضغط عال وعمود إنارة متواجدان أمام منزلها وداخل نطاق ملكيتها وذلك حفاظاً علي سلامة الأهالي .

ووجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام عدد من شكاوى المواطنين للفحص والعرض من بينها شكوي مواطنة من ناحية إسطنها تتضرر من مسئولي الوحدة المحلية والإدارة الزراعية بالباجور وتعنتهم في إجراءات استخراج التراخيص اللازمة لمزرعة دواجن تابعة لها .

وخلال اللقاء وافق المحافظ علي طلب مُدرسة تلتمس نقلها من مدرسة الشهيد سويلم الابتدائية بالكوم الأخضر إلى مدرسة المنطقة الصناعية الابتدائية بشبين الكوم مراعاة لظروفها الصحية، فيما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع الجهات الأمنية باتخاذ اللازم نحو شكوي مواطنة تتضرر من أحد جيرانها يعترضها من زراعة عمود إنارة بالشارع لتوصيل خدمة الكهرباء لمنزلها .



محافظ المنوفية أثناء لقاء المواطنين