احتفالاً بالعيد القومى.. محافظ المنوفية يسلم أجهزة منزلية لـ25 فتاة

المنوفية: فريق المحافظات

وسط أجواء من البهجة والسرور وزغاريد الفرحة، سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجموعة من الأجهزة المنزلية والكهربائية لـ25 فتاة من فتيات المنوفية الأيتام والأكثر احتياجاً والمقبلات على الزواج، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديرى مديريات الصحة والتموين والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهنئته للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، وسلم المحافظ مساعدات مالية ومواد غذائية للفتيات للمساهمة فى تغطية تكاليف الزواج وتحسين مستوى المعيشة، ولضمان توفير حياة كريمة لهن، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم كل أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم، فيما أكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعى أنه تم اختيار تلك الفتيات ممن انطبقت عليهن الشروط من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بعد أن تم بحث طلبات الحالات المتقدمة وفقا لمجموعة من المعايير والاستعانة بالبحث الاجتماعى الميدانى، موضحا أنه تم منح الفتيات المستحقات عددا من الأجهزة الكهربائية عبارة عن (ثلاجات، غسالات، خلاطات، بوتجازات ، مروحة).

وخلال اللقاء أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع الفتيات للتعرف على أحوالهن الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهن وأسرهن، حيث كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببحث حالة مواطنين من نواحى الباجور وبركة السبع لإمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة، كما كلف وكيل وزارة التموين ببحث أسباب توقف بطاقة التموين لوالدة إحدى الفتيات من ناحية كفر أبو حسن بمركز قويسنا، وكذا إضافة مواليد لبطاقة تموين أخرى لمواطن من ناحية الروضة ببركة السبع مع التشديد على البدء فى السير فى إجراءات العلاج على نفقة الدولة للمواطن وزوجته نظرا لظروفهم الصحية السيئة، هذا وقد وجه محافظ المنوفية عددا من الجهات المعنية ببحث طلبات أخرى لعدد من المواطنين واتخاذ حلول عاجلة حيالها حفاظا على حقوقهم ومصالحهم.