محافظ المنوفية يكشف بالأرقام حجم استثمارات قطاع الشباب والرياضة والثقافة × 8 سنوات

فريق المحافظات

شهد قطاع الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفضل دعمه اللامحدود لهذا القطاع الحيوي ، وذلك من خلال دعم الشباب وتمكينهم ووضعهم في مقدمة أولوياته واستثمار قدراتهم وطاقتهم عن طريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.



ومن هذا المنطلق أولت محافظة المنوفية اهتماما بالغاً بالنهوض والارتقاء بقطاع الشباب والرياضة وأشار محافظ المنوفية إلى أن جملة استثمارات الدولة بقطاع الرياضة 121 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2022 ، وقد تم وضع خطة ورؤية متكاملة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الرياضية ومنها تركيب نجيل صناعي للملاعب لعدد 163 ملعبا، وتجهيز وحدة خلع ملابس وإنشاء مبنى إداري لمركز شباب ، وإنارة مركز شباب وملعب ، ورفع كفاءة عدد 22 مركز شباب، وتطوير 13 صالة أنشطة ومدرجات وإنشاء 7 ملاعب رياضية جديدة بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.



ومن أهم مشروعات قطاع الرياضة الجاري افتتاحها بنطاق المحافظة:- إنشاء مبنى إداري بقرية تلوانة بمركز الباجور بتكلفة 1.6 مليون جنيه، تطوير مبنى إداري بقرية زنارة بمركز تلا بتكلفة 800 ألف جنيه، إنشاء ملعب نجيل صناعى قانونى بقرية زنارة بمركز تلا بتكلفة 1.6 مليون جنيه، وحدة خلع ملابس بقرية بابل بمركز تلا بتكلفة 800 ألف جنيه، إنشاء صالة أنشطة بكفر الشيخ طعيمة ببركة السبع بتكلفة 400 ألف جنيه، إنشاء ملعب نجيل صناعى قانونى بمدينة بركة السبع بتكلفة 1.6 مليون جنيه، إنشاء ملعب نجيل صناعى تدريبي بقرية الدبايبة بمركز بركة السبع بتكلفة 800 ألف جنيه.



وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم إنشاء ملعب نجيل صناعى تدريبي بقرية جريس بمركز أشمون بتكلفة 1.5 مليون جنيه ، إنشاء ملعب نجيل صناعى تدريبي بقرية أشليم بمركز قويسنا بتكلفة مليون جنيه، إنشاء ملعب نجيل صناعى خماسي بقرية ميت القصرى بقويسنا بتكلفة 800 ألف جنيه، إنشاء ملعب نجيل صناعى خماسي بكفر العرب القبلي بمركز قويسنا بتكلفة 800 ألف جنيه.



وفى قطاع الثقافة بجملة استثمارات 100 مليون جنيه ، وشهد قطاع الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حراكا فكريا وفنيا لم تشهده من قبل مما ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الحكومة في بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.



ومن هذا المنطلق حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية منذ قدومه المحافظة على سرعة الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الثقافة والتي تعثرت لأكثر من 10 سنوات وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الثقافة والجهات المختصة، وقد بلغت جملة الاستثمارات في هذا القطاع حوالى 100 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من 2014 حتى 2022 ومن أهم المشروعات المنفذة إنشاء مسرح وسينما مدينة السادات ، وإنشاء قصر ثقافة شبين الكوم .



وأشار المحافظ إلى أن قصر ثقافة شبين الكوم الجديد يعد أكبر صرح ثقافي وتنويري على أرض المنوفية مما يساهم يساعد في تشكيل الوعي وتنمية المواهب وصقلها في كافة النواحي الثقافية والأدبية والفنية، مؤكداً أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة والتي تساهم في بناء شخصية ووعي الإنسان المصري وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

