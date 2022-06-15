محافظ المنوفية: التعاقد مع شركة لتقديم خدمات جمع القمامة لشرق وغرب شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بإتمام إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات للخدمات البيئية، لتقديم خدمات الجمع السكني والتجاري ونظافة الشوارع لحي شرق وغرب شبين الكوم بالمحافظة، وذلك ضمن جهود الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية، جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة رقم 197.



وأوضح محافظ المنوفية، أنه جرى رفع أكثر من 2 مليون و400 ألف طن تراكمات قمامة بعدد (8) مقالب عمومية بالمحافظة بإجمالي استثمارات بلغت (300) مليون جنيه، بالإضافة إلى الجهود اليومية لرفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية، والتي بلغت أكثر من (1.700) مليون طن باستخدام معدات وحدة التدخل السريع ومعدات الوحدات المحلية.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم إنشاء مصنعى لتدوير القمامة وهمى مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم بتكلفة (130) مليون جنيه ومصنع تدوير المخلفات بقويسنا بتكلفة (100) مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز تلا بتكلفة (35) مليون جنيه، و(2) خلية مدفن صحى بتكلفة (45) مليون جنيه، (6) محطات وسيطة متحركة بتكلفة (72) مليون جنيه .