رئيس الوزراء يهنئ محافظ المنوفية بعيدها القومى

المنوفية - فريق المحافظات

بعث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، هنأه خلالها وقيادات الأجهزة التنفيذية وأهالى المنوفية بالعيد القومى الـ 116 للمحافظة.

وجاء فى نص البرقية: "يسرنى أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة المنوفية أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومى للمحافظة ، و إننى إذ أنتهز هذه المناسبة أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وإزدهار مصرنا الغالية".

ويذكر أن محافظة المنوفية تحتفل يوم 13 يونيو من كل عام بذكرى حادثة دنشواى تلك الملحمة التي جسدت بطولة وتضحيات أهالى المنوفية ضد بطش الاحتلال الإنجليزي، والتى تعد مثالاً للعزة والكرامة والوطنية.