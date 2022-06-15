اليوم السابع
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محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الفنى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:16 م
محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الفنى محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الفني
الشرقية - إيمان مهنى

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اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023 ، للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2021-2022 ، وذلك حرصا منه علي مصلحة أبنائنا الطلاب ولحسن سية وانتظام العملية التعليمية.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة .

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022 بلغ 134 الف و 758 طالب وطالبه حضر منهم 133 الف و 745 طالب وطالبه ونجح منهم 112 الف و 694 طالب وطالبه واعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 22 ألف و 64 طالب وطالبة.

 

تنسيق القبول بالتعليم الفنى (2)
تنسيق القبول بالتعليم الفنى

 

تنسيق القبول بالتعليم الفنى (1)
تنسيق القبول بالتعليم الفنى 

 

محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الفني
محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الفني

تنسيق القبول بالتعليم الفني

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