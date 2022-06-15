محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الفنى

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023 ، للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2021-2022 ، وذلك حرصا منه علي مصلحة أبنائنا الطلاب ولحسن سية وانتظام العملية التعليمية.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة .

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022 بلغ 134 الف و 758 طالب وطالبه حضر منهم 133 الف و 745 طالب وطالبه ونجح منهم 112 الف و 694 طالب وطالبه واعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 22 ألف و 64 طالب وطالبة.



تنسيق القبول بالتعليم الفنى



تنسيق القبول بالتعليم الفنى