محافظ البنك المركزى: الرئيس السيسى يدعم جهود التكامل الاقتصادى بين مصر وإفريقيا

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أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم جهود التكامل والتعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ودول القارة الإفريقية، وأيضا تدعيم جميع الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول الإفريقية بهدف الإرتقاء بمستوى معيشة مواطنى القارة وتحقيق الرخاء المنشود.

وجاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك 2022 " والتي تعقد بالعاصمة الإدارية تحت عنوان "تحقيق إمكانيات منطقة التجارة الحرة الإفريقية فى مرحلة ما بعد كوفيد 19 - الاستفادة من طاقات الشباب".

وقال عامر، إن تفعيل التعاون بين دول القارة لابد أن يكون نابعا من الدول الإفريقية وبأيدي أبنائها وبسواعد شبابها، موضحا أن الاهتمام بإفريقيا كان في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية المصرية وكذلك على مستوى البنك المركزي، حيث كان هناك تفاعل وتعاون على مستوى واسع للاستفادة من الامكانيات والفرص المتاحة في المجال الاقتصادى والتجاري وعلى مستوى القطاع المصرفي كذلك.

وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد له دور هام في دعم التجارة بين دول القارة والبنوك لديها خبرات وامكانيات وكذلك دراية بفرص التمويل، حيث أن المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والمحلية لديها قدرة على تفعيل التعاون الاقتصادى والتجارى بين دول القارة.

وقال محافظ البنك المركزي المصري إن التفاعل المباشر بين أصحاب القرار على المستوى الرسمى وعلى مستوى مؤسسات التمويل والمصارف له أهمية كبرى للتعامل مع التحديات التى تواجهه دول القارة ودفع مستقبل اقتصادها الى المستويات المؤمولة.

وشدد عامر على أهمية التعاون الأفريقي لمكافحة الفقر ورفع مستويات المعيشة في دول القارة من خلال تمويل المشروعات وخلق فرص العمل ، موضحا أن الشباب هم المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما نؤمن به في البنك المركزي المصري، حيث اعتمدنا على الشباب وجعلناهم يتولون المناصب العليا في البنك المركزي المصري وحققوا نجاحات هائلة، وهذا الفكر نابع من فكر الدولة المصرية الذي يعطي الفرصة الكاملة للشباب في المشاركة والقيادة والذي لابد من التوسع ف تطبيقه على مستوى دول القارة.

وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة في هذا الوقت تشهدها الدول الإفريقية وهو ما يتطلب استغلال كافة القدرات والإمكانيات، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بالعديد من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الأزمات وكذلك نعمل على الاستماع للمواطنين والتواصل معهم والعمل على السيطرة على التضخم وفى نفس الوقت المحافظة على معدلات النمو والاستثمار وهي معادلة صعبة ولكن سنعمل على تحقيقها والنجاح فيها.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن هناك رغبة كبيرة فى زيادة دور البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد فى دعم التجارة الافريقية وسنعمل على دعمهم من خلال زيادة رأس المال وزيادة حجم الأعمال وسيكون هناك منافسة مع البنك الإفريقي للتنمية وسنعمل أيضا على زيادة دوره في التنمية في القارة مع تولي المركزي المصري رئاسة مجلس المحافظين له في الدورة المقبلة.