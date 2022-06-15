محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعًا موسعًا لاعتماد مشروعات الخطة الاستثمارية

الإسكندرية جاكلين منير

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لاعتماد مشروعات الخطة الاستثمارية المزمع تنفيذها، وكذلك الوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الحالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وعلى هامش الاجتماع؛ شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء ضرورة رفع الجاهزية بكافة القطاعات مع بدء موسم الصيف، مشيراً إلى رفع حالة الطوارئ للتعامل مع كافة الضغوط على الخدمات الفترة القادمة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع كافة الجهات والقطاعات لتكثيف حملات الانضباط المفاجئة، والرقابة المستمرة على جميع الخدمات والملفات، وكذلك التواجد الميداني بين المواطنين للوقوف على مدى الخدمات المقدمة.

وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بأن كل منهم مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به، مشددا على أن تطبيق القانون فوق الجميع ولن نسمح بأي تقصير في حق الدولة أو حق المواطن، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله.