محافظ الإسكندرية يتفقد إحلال وتجديد ورفع كفاءة المجزر الآلى بالعامرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة التى تمت بالمجزر الآلى بالعامرية بزاوية عبد القادر، ثان أكبر مجزر على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطرى، والأستاذ محمد عبدالله رئيس حى العامرية أول.

وخلال الجولة؛ أكد الشريف على تكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك،

وثمن المحافظ جهود مديرية الطب البيطرى فى تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بالمجزر الألى بالعامرية، وكذلك مجزر أبو قير. والذى يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

من جانبه؛ أوضح الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلى بالعامرية وذلك من خلال: إحلال وتجديد خطى الذبيح بعنبر الشمبرى والجاموس لتكون طاقة الذبيح 20 رأس/ ساعة لكل خط وإمكانية ذبيح تصل إلى 1000 غنم يوميًا. رفع كفاءة عنبر الضانى حيث أصبح يعمل بطاقة حوالى 1000 رأس/اليوم. وتجهيز عدد 2 ثلاجة تبريد بسعة 100 طن لكل ثلاجة. وتجهيز ثلاجة تجميد سعة 50 طنل. وتجهيز معمل خاص بفحص اللحوم بعد ذبحها. ووحدة معالجة ثلاثية للصرف الصحى طاقة 350 م3/اليوم.



محافظ الإسكندرية، يتابع أعمال الإحلال والتجديد بالمجزر الآلى بالعامرية (1)



محافظ الإسكندرية، يتابع أعمال الإحلال والتجديد بالمجزر الآلى بالعامرية (2)



محافظ الإسكندرية، يتابع أعمال الإحلال والتجديد بالمجزر الآلى بالعامرية (3)



محافظ الإسكندرية، يتابع أعمال الإحلال والتجديد بالمجزر الآلى بالعامرية (4)



محافظ الإسكندرية، يتابع أعمال الإحلال والتجديد بالمجزر الآلى بالعامرية (5)



محافظ الإسكندرية، يتابع أعمال الإحلال والتجديد بالمجزر الآلى بالعامرية (6)



محافظ الإسكندرية، يتابع أعمال الإحلال والتجديد بالمجزر الآلى بالعامرية (7)