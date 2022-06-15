اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:01 م
أكرم القصاص
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لتوفير فرص عمل للشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة..

محافظ أسيوط يكشف تفاصيل مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:54 ص
محافظ أسيوط يكشف تفاصيل مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظ أسيوط يكشف تفاصيل مشروعات جهاز تنمية المشروعات
أسيوط هيثم البدرى

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لتوجه الدولة في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة ونشر ثقافة العمل الحر حتى تتمكن مصر من الإنتاج والتصدير لكافة المنتجات بما يساهم في تعظيم الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي ضوء تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقاءه بالمحاسب ايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطية والمتناهية الصغر. 

خلال اللقاء تم استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات التى يقوم بتنفيذها مع الشباب ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره في تمويل المشروعات متناهية الصغر لدعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر وريادة الأعمال وبرامج تنمية للمجتمع والمشروعات العامة. 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع فيها خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية لزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالشباب ودعمهم من خلال إتاحة التمويل للمشروعات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والعمل على توفير وخلق فرص عمل حقيقية. 

ووجه المحافظ بضرورة توحيد وتكثيف الجهود للدفع بهذا القطاع الحيوي الذي يدفع بجهود التنمية في المحافظة خاصة في مجالات توفير فرص العمل ومصدر دخل كريم وزيادة الإنتاجية وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لموارد المحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لأي مبادرات أو فعاليات تقدم خدمات أفضل للمواطنين وتوفر حياة كريمة لهم وتساهم في القضاء على البطالة وغيرها من الخدمات. 

وأوضح ايهاب عبدالحميد أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يواصل تقديم كافة التسهيلات الممكنة التي توفر نجاح الشباب في تنفيذ المشروعات المختلفة وتحقيق فرص عمل على أرض الواقع سواء كانت خدمات مالية أو غير مالية في كافة القطاعات (الصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية والثروة الحيوانية، والداجنة وغيرها) مضيفاً إن الجهاز يقدم خدمات (التدريب والتشغيل ، والتأسيس ، ريادة أعمال ، تمويل ، عدم فني ، تسويق) وغيرها من الخدمات التي يقدمها. 

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

 

لقاء مدير جهاز تنمية المشروعات (1)
لقاء مدير جهاز تنمية المشروعات 

 

لقاء مدير جهاز تنمية المشروعات (2)
لقاء مدير جهاز تنمية المشروعات 

 


اللواء عصام سعد

محافظ أسيوط

المشروعات الصغيرة

المشروعات المتوسطة

المشروعات متناهية الصغر

فرص عمل للشباب

القضاء على البطالة

استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030



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