محافظ أسوان يعتمد خطة امتحانات الدور الثانى لجميع مراحل التعليم

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم، بضرورة بدء الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2021 / 2022، والتى تنطلق في الفترة من 17 يوليو المقبل وحتى 8 أغسطس المقبل لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.



جاء ذلك أثناء اعتماد المحافظ لخطة الامتحانات، حيث شدد على أهمية تنفيذ أعمال النظافة العامة، خاصة دورات المياه العمومية، مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتجهيز القوائم الامتحانية، مع ضرورة توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

ومن جانبه، أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، وموجهى عموم المواد الدراسية لمناقشة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية للتنبيه على المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والالتزام بالجدية، مع التصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، كما سيتم التشديد على مسئولى الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وتابع، أن امتحانات الدور الثانى ستنطلق للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأحد 17 وحتى الخميس 21 يوليو المقبل، كما ستبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والتعليم الفني بجميع أنواعه (صناعى / زراعى / تجارى / فندقى) من يوم الأحد 24 وحتى السبت 30 يوليو المقبل، بينما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (عام / خاص / لغات / رياضى / دمج / صم / مكفوفين) من الأحد 31 يوليو المقبل وحتى السبت 6 أغسطس القادم، في حين يبدأ تقدير درجات الشهادة الإعدادية يوم الأحد 7 أغسطس القادم، على أن تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.