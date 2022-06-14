"تعليم أسوان" تكرم أعضاء مركز التطوير التكنولوجى بعد نجاح معارض "الأيسف"

أسوان - صلاح المسن

كرم عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، أعضاء مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ورؤساء أقسام التطوير بالإدارات التعليمية، وأعضاء إدارة الإحصاء، بحضور مدير مركز التطوير.

وذلك تقديرًا لدورهم البارز فى إدارة منظومة التابلت، ونجاح معارض الأيسف، وإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بإحصاءات العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، والمتعلقة بالطلاب سواء سنوات النقل أو الشهادات المحلية والعامة.

وقدم عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الشكر والتقدير لجميع المكرمين، مؤكدًا علي أنه يثمن دورهم البارز فى خدمة العملية التعليمية، ويقدر جهدهم فى العمل خلال الفترات الصعبة وتحت الضغط، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتميز.

وكان قد أكد عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يومى 20 و21 يونيو الجارى بالمواد الدراسية خارج المجموع وهى "التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، ثم تنطلق امتحانات المجموع يوم 26 يونيو الجارى.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية استعدت لماراثون امتحانات الثانوية العامة التى تعقد فى اللجان الموزعة على إدارات المحافظة الخمسة، وهى: "أسوان وإدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ودراو" بإجمالى 24 لجنة بالإضافة إلى لجنة خاصة بالمكفوفين.

وأوضح "لطفى" بأن مديرية التعليم أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بالتأكد من نظافة اللجان وإضاءتها والتهوية الجيدة لها، بالإضافة إلى توفير سبل الراحة المختلفة للطلاب والمراقبين على الامتحانات، مع توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب بالتعاون مع المجتمع المدنى.