كامل أبو على: مشروع استاد النادى المصرى حلم سيتحقق ولا تحبطوا من التمويل

بورسعيد - محمد عزام

قال كامل أبو علي، رجل الأعمال ورئيس النادي المصري الأسبق، اليوم الأربعاء، إن مشروعه الخاص ببناء استاد النادي المصري الجديد وتطوير المنطقة المحيطة به حلم إذا أردنا تحقيقه سيتحقق.

وأضاف "أبو علي"، خلال لقائه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، لعرض ومناقشة مشروعه الخاص بمشروع بناء استاد النادي المصري الجديد وتطوير المنطقة المحيطة به: "هناك صعوبات والمشروع يحتاج تمويلا ضخما، ولا تحبطوا من التمويل، لأننا سنحارب ونجاهد من أجل تحقيقه، ويجب أن نضع أيدينا في أيد بعض، وسأتبرع بجزء، والمحافظ عليه جزء أكبر كونه كبير المحافظة".

وأكد كامل أبو علي، أن الجميع مصلحته البلد والنادي المصري، وأنه ما دامت النية لصالح العام سيتحقق المشروع.



يشار إلى أن مشروع كامل أبو علي يتكلف حوالي 3.5 مليار جنيه، ويشمل إنشاء استاد عالمي بسعة 22 ألفا و566 متفرجا، وفندق 7 نجوم، ومولات تجارية، ومواقف للسيارات، وهو ما يوفر دخلا ثابتا لا يقل عن 360 مليون جنيه سنويًا.