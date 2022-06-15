اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كامل أبو على: مشروع استاد النادى المصرى حلم سيتحقق ولا تحبطوا من التمويل

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:43 م
كامل أبو على: مشروع استاد النادى المصرى حلم سيتحقق ولا تحبطوا من التمويل ماكيت المشروع
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال كامل أبو علي، رجل الأعمال ورئيس النادي المصري الأسبق، اليوم الأربعاء، إن مشروعه الخاص ببناء استاد النادي المصري الجديد وتطوير المنطقة المحيطة به حلم إذا أردنا تحقيقه سيتحقق.

وأضاف "أبو علي"، خلال لقائه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، لعرض ومناقشة مشروعه الخاص بمشروع بناء استاد النادي المصري الجديد وتطوير المنطقة المحيطة به: "هناك صعوبات والمشروع يحتاج تمويلا ضخما، ولا تحبطوا من التمويل، لأننا سنحارب ونجاهد من أجل تحقيقه، ويجب أن نضع أيدينا في أيد بعض، وسأتبرع بجزء، والمحافظ عليه جزء أكبر كونه كبير المحافظة".

وأكد كامل أبو علي، أن الجميع مصلحته البلد والنادي المصري، وأنه ما دامت النية لصالح العام سيتحقق المشروع.

يشار إلى أن مشروع كامل أبو علي يتكلف حوالي 3.5 مليار جنيه، ويشمل إنشاء استاد عالمي بسعة 22 ألفا و566 متفرجا، وفندق 7 نجوم، ومولات تجارية، ومواقف للسيارات، وهو ما يوفر دخلا ثابتا لا يقل عن 360 مليون جنيه سنويًا.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

استاد النادي المصري

كامل أبو على



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة