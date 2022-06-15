غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس استقرارا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كل أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس.. القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.