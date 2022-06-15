ضبط 6756 حالة إشغال وغلق 27 مقهى و192 منشأة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، في إطار تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة باستمرار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، والمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، حيث شنت أحياء الإسكندرية خلال الأسبوعين الماضيين بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية عددا من الحملات المكبرة الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء.



وأسفرت الحملات عن التحفظ على 6756 حالة إشغال متنوع وغلق عدد 27 مقهى، و192 محلا، بالإضافة إلى تحرير 3651 محضرا متنوعا ما بين بيئة، صحة وتفتيش صيدلي، طب بيطري، وقوي عاملة، تموين، ورخص محلات، كما أسفرت عن فرض غرامات فورية تقدر بـ712 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة والمخالفة.



وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.



حملات الإسكندرية



حملات الإسكندرية



حملات الإسكندرية



حملات الإسكندرية



حملات الإسكندرية



حملات الإسكندرية