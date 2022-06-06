حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية.. صور

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شنت وحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية، حملات برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسي بالتنسيق مع حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حيث تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت منطقة سوق الجمعة وعمود السوارى وبشاير الخير، أسفرت عن ضبط عدد 67 حالة إشغال متنوع، وتحصيل 20 ألف جنيه غرامات .

وشنت أيضا وحدة الإزالة الفورية بالتنسيق مع حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع قائد الأسراب والتي أسفرت عن ضبط عدد 90 حالة إشغال، كما شن الحى عدد من الحملات لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة فيصل والعاشر من رمضان وشارع ملك حفني قبلي، أسفرت عن التحفظ على 115 حالة إشغال متنوعة.

وشن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة شملت شوارع محمود سلامة، منشأ، الابعادية ، ميدان الرصافة، المأمون ، زين العابدين، الأمير عمر، محور المحمودية، شامبليون، السلطان حسين، النبي دانيال، امام البطركية اليونانية، سعد زغلول، صفية زغلول، وكلية الطب، وأسفرت الحملة عن غلق منشآة وضبط عدد 155 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ13 ألف جنيه.

ونفذ حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع الحى، أسفرت عن التحفظ على 42 حالة إشغال وعدد 3 ميكروفونات.

وشهد حى شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع: سكينة بنت الحسين وذو الفقار بكفر عبده وإبراهيم الشريف ومحيط محطة سيدي جابر،شارع مصطفى النجار ، جميلة بوحريد ، طريق محور المحمودية، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 75 حالة إشغال متنوع.

وفي مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف، شن المختصون بالمركز حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات ببرج العرب القديم وابو صير وذلك بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي ومكتب العمل، ومكتب السلامة والصحة المهنية، وجهاز حماية المستهلك، وشركة مياه الشرب، وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير عدد من المحاضر وضبط 50 حالة إشغال وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات.

يأتى ذلك تنفيذاً تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات علي مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات. وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الاشغالات والتعديات استجابة لشكاوى المواطنين.



حملة مكبرة لإزالة الاشغالات شملت منطقة سوق الجمعة وعمود السوارى وبشايرالخير (4)



حملة مكبرة لإزالة الاشغالات شملت منطقة سوق الجمعة وعمود السوارى وبشايرالخير (5)



حملة مكبرة لإزالة الاشغالات شملت منطقة سوق الجمعة وعمود السوارى وبشايرالخير (1)



حملة مكبرة لإزالة الاشغالات شملت منطقة سوق الجمعة وعمود السوارى وبشايرالخير (2)