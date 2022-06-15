ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت اجهزة الامن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصصوا فى إرتكاب جرائم سرقة المواطنين بالإكراه بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (عدد 3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية) بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "إنتحال صفة رجال شرطة ، والإكراه" والتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم بدعوى رغبتهم فى إستئجار إحدى الشقق السكنية بذات المنطقة لمدة 3 أيام.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "فان- مستأجرة " قيادة أحدهم .. وبحوزتهم (طبنجة صوت – طلقتين صوت - قبور طبنجة - زجاجة بلاستيك صغيرة الحجم بداخلها سائل شفاف خاص بتنظيف السلاح - عدد ٢ جهاز لاسلكى- عدد ٢ شاحن أجهزة لاسلكى- عدد ٢ صاعق كهربائى"إلكترك" والجراب الخاص بهما - غطاء رأس أسود اللون "كاب" - عدد 3 بكرة لاصق بلاستيك عريض- زجاجة تحوى "مخدر موضعى"- مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "إنتحال صفة رجال شرطة ، والإكراه " بإستخدام المضبوطات بالإشتراك مع آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" عقب قيام الأخير بإستدراج المواطنين الراغبين بتحويل مبالغ مالية داخل البلاد من ذويهم العاملين خارج البلاد عقب إيهامهم بقدرته على تحويل الأموال من خارج البلاد بالعملة الأجنبية لداخلها بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك وتحويلها للعملة المصرية مقابل تحصلهم على عمولة وحال حضورهم لإستلام المبالغ المالية بالعملة المصرية يقوم المتهمين المضبوطين بإنتحال صفة رجال شرطة وإكراههم على التواصل مع ذويهم بالخارج لتسليم المبلغ المالى بالعملة الأجنبية لأشخاص طرف المتهم الهارب ، كما إعترفوا بالإشتراك مع المتهم الهارب بإرتكاب واقعة بذات الأسلوب فتم حبس المتهمين