صحة الشرقية تستقبل وفدا من الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة إشرافية من الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة والسكان، والتي تضم كل من الأستاذ عبدالكريم السيد مدير إدارة التوجيه الفني، والأستاذة هاديه محمود مدير إدارة التنسيق، والأستاذة عبير علي مدير إدارة التربية الاجتماعية، والأستاذ محمود عبد العزيز بإدارة التوجيه الفني، وذلك اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة أعمال الخدمة الاجتماعية بالقطاع الصحي بالمحافظة، والسعي نحو تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية الطبية من خلال استخدام أحدث الطرق المهنية لتحقيق أهداف المنشأة الصحية وربطها بالمجتمع وفق معايير الممارسة وضوابطها الأخلاقية، ومناقشة تعزيز مهارات الفرق الطبية والعاملين من خلال التدريب والتعليم المستمر، وتعزيز السلوك الصحي السليم.

كما أشادت اللجنة الإشرافية بجهود وكيل وزارة الصحة بالشرقية في افتتاح مركز إيواء الأطفال المعثور عليهم بمدينة العاشر من رمضان، ونقل جميع الأطفال من دور الإيواء بفاقوس وكفر صقر إلى مركز العاشر من رمضان الجديد، كما أوضحت بأن الزيارة الإشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية تهدف إلى الاطمئنان علي سير العمل، وتقييم أداء فرق الخدمة الإجتماعية والأعمال الخاصة بها بالمحافظة، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام العمل، حيث سيتم المرور الإشرافي على عدد من المنشآت الصحية ومنها "مستشفى أبو حماد المركزي، مستشفي الصدر والمركز الطبي بأبو حماد، ومستشفي العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان".