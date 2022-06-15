"حياة كريمة".. صحة الشرقية تناقش خطة إنهاء تطوير الوحدات الصحية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري إدارات المرحلة الأولى الصحية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تشمل إدارات "الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبو عمر"،



في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمناقشة خطة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بهم، ضمن "حياة كريمة"، وذلك صباح اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور منسق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومديري التخطيط والإدارة الهندسية بالمديرية.



ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الصحية الموقف الحالي من خطة تنفيذ الأعمال بالمشروعات الصحية ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية بالحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبو عمر، والتي يتم خلالها عمل تطوير شامل وإنشاء جديد ورفع كفاءة 63 منفذا طبيا، مقسمة إلى 26 منشأة طبية بالحسينية، و20 منشأة بصان الحجر، و17 بمنشأة أبو عمر، وناقش مع مديري الإدارات آخر المستجدات، ونسب تنفيذ الأعمال بكل مشروع، والتي بلغت ما بين 70 إلى 100%، ومناقشة إجراءات تسليم المنشآت الصحية التي تم الإنتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية، مشدداً على المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لجميع المنافذ، ومتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية والأساسية، وخاصة أعمال السباكة والكهرباء وغيرها، كما تمت الإشادة بأعمال التشطيبات النهائية التي تمت ببعض الوحدات الصحية، كما ناقش وكيل الوزارة خطة تشغيل هذه المنشآت، وتوفير القوى البشرية اللازمة للعمل، والتدريب الجيد لهم، خاصة في المنشآت الطبية الجديدة، والبالغ عددها 5 منشآت صحية.



وأوضح مسعود أن هذا يأتي في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصري، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، ومؤكدا الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، ومحافظ الشرقية، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.