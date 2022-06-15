"صحة أسوان" تستعد لانطلاق حملة للقضاء على بؤر الإصابة بالبلهارسيا

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإستعدادات التي تقوم بها مديرية الشئون الصحية لانطلاق حملة التجريع الجماعي للسكان في بؤر الإصابة بالبلهارسيا المكتشفة في الفترة من الأحد المقبل 19 يونيو وحتى الأربعاء 29 يونيو الجارى ، في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للقضاء على البلهارسيا في إطار رؤية مصر 2030 للتخلص من الأمراض المعدية.

صرح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن الحملة تأتي استكملاً لجهود و رؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا، وخاصة فى بؤر الإصابة المكتشفة للمرض من خلال العينات العشوائية والمسح الميداني 2021 ، بالإضافة إلى علاج المجاري المائية الملامسة لتلك البؤر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه بالتزامن مع ذلك تم تدشين ندوات توعوية ، في عدد من الوحدات الصحية ، والأماكن العامة ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة الثقافة الصحية لتعريف المواطنين بالحملة وأهدافها في القضاء علي البلهارسيا.