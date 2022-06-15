إزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 5620 م2 بالبصيلية بأسوان

أسوان- عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليفات مشددة بضرورة إستمرار و تكثيف جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البصيلية برئاسة العميد عادل شرشر بتنظيم حملة مكبرة على مدار يومين لإزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 5620 م2 .

ومن جانبه أكد العميد عادل شرشر بأن حملة إزالة التعديات شملت في أمس تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بمساحة 2120 م2 تعديات على أملاك الدولة من خلال العاملين بالوحدة المحلية بالبصيلية مدعمين بالمعدات والأدوات الثقيلة المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.

وأشار، إلى أن الحملة قامت اليوم بتنفيذ عدد 2 قرار إزالة ، بالإضافة إلى إزالة عدد 2 حالى تعدى بشكل فورى فى المهد بمساحة إجمالية 3500 م2 على أملاك الدولة.



حملة ازالات بأسوان (1)



حملة ازالات بأسوان (2)



حملة ازالات بأسوان (3)



حملة ازالات بأسوان (4)