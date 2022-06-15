شركة "تنمية" تنجح في الاستحواذ على "فاتورة" منصة تكنولوجيا الخدمات المالية سريعة النمو فى مجال التجارة الإلكترونية بين الشركات

تقرير خاص

د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: الصفقة تعكس نجاح استثمارات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في دعم الشركات الناشئة وتعزيز نموها بما يحفز النمو الاقتصادي ويعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

صفقة الاستحواذ الاستراتيجية تهدف إلى دفع عملية التحول الرقمي بشركة "تنمية"

يأتي الاستحواذ في إطار استراتيجية "تنمية" الهادفة إلى طرح المزيد من المنتجات الابتكارية فى سوق التمويل متناهي الصغر دائم النمو في مصر وتدشين مرحلة توسعات جديدة للشركة

أعلنت اليوم شركة «تنمية» لخدمات المشروعات متناهية الصغر، وهي شركة مملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في حلول التمويل متناهي الصغر، عن نجاحها في إتمام صفقة الاستحواذ على شركة فاتورة هولندا بي ڨي ("فاتورة").

جدير بالذكر أن «فاتورة» هي منصة رقمية سريعة النمو متخصصة في تنفيذ المعاملات الإلكترونية بين الشركات؛ حيث تتيح للموردين والمشترين إجراء المعاملات التجارية بينهم من خلالها، وتغطي 22 محافظة في مصر. ويقوم بدعم الشركة مجموعة من أبرز المساهمين في ذلك المجال وعلى رأسهم منصة «EFG EV Fintech» التي تستثمر في الشركة منذ عام 2020. وتنفرد «فاتورة» بمنصة ابتكارية موحدة تربط بين تجار التجزئة والمنتجين وتجار الجملة، والتي تتيح لمستخدميها باقة من أفضل الخدمات الابتكارية التي تتضمن سوق إلكتروني للمعاينة اللحظية للمنتجات والحصول على الأسعار بمنتهى الشفافية، مرورًا بدعم إجراءات المعاملات التجارية بين الشركات (B2B) وحلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، وصولًا إلى خدمات دعم التسويق.

وتعليقًا على الصفقة قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن استحواذ شركة "تنمية"، على شركة "فاتورة"، المدعومة من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، ومسرعة الأعمال «EFG EV Fintech» التابعة لها بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، يأتي متماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص والتخارج من بعض القطاعات في سبيل زيادة نسبة القطاع الخاص الذي يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، موضحة أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر في مصر بمساهمة حكومية، ونجحت من خلال مساهمتها في تعظيم العائد على الاستثمار في العديد من الشركات الناشئة الناجحة والرائدة في مجالاتها، ويعتبر هذا التخارج تأكيدًا على أن هذا الاستثمار أتى ثماره ومكن هذه الشركات من المضي قدمًا في تنمية حجم أعمالها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ومسرعتي الأعمال التابعتين لها استثمروا في أكثر من 175 شركة منذ عام 2017، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من قصص النجاح في مجال دعم الشركات الناشئة والتخارجات يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق أكد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة أن عملية الاستحواذ تمثل علامة فارقة في مسيرة شركة «تنمية»، التي أصبحت واحدة من أبرز اللاعبين في قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس. وأوضح عوض أن هذه الصفقة الاستراتيجية تأتي في إطار مساعي شركة «تنمية» إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي بالشركة وتعزيز تنوع باقة الخدمات والمنتجات التي تقدمها بهدف دعم قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر بوجه عام. وأعرب عوض عن اعتزازه بالمساهمة الفعّالة لجميع منصات قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس في دفع عجلة التحول الرقمي في مصر، في ضوء جهودها المتضافرة لتحقيق التكامل بينها عن طريق الترويج المتبادل للمنتجات والخدمات المقدمة من جميع شركاتها التابعة، مما ساهم بدوره في تنويع باقة الخدمات والمنتجات وبالتالي تحقيق هدف الشركة المتمثل في دعم الشمول المالي في مصر. وأشار عوض إلى أن «فاتورة» تتمتع بإمكانيات نمو واعدة، مؤكدًا ثقة المجموعة المالية هيرميس في قدرتها على تقديم حلول مبتكرة في قطاع المعاملات الرقمية بين الشركات، وهو ما دفع منصتنا الرائدة «EFG EV Fintech» أن تكون في طليعة المستثمرين بالشركة منذ أعوام.

ومن المقرر أن تثمر هذه الصفقة عن تعظيم الاستفادة من الأنشطة المتكاملة بين المنصتين لتقديم خدمات تنافسية وحلول ابتكارية في السوق، حيث تأتي في إطار استراتيجية «تنمية» لدفع مبادرات التحول الرقمي والمساهمة في تشجيع الشركات على تحقيق النمو عبر الاستفادة من منصة «فاتورة» في توفير حلول مالية تساهم في تغيير خارطة قطاع الخدمات المالية. وبموجب هذه الصفقة، سوف تستفيد «تنمية» من الشبكة المتنامية من التجار المتعاملين مع «فاتورة» وسد الفجوة الكبيرة في سوق التمويل الشركات. ومن ناحية أخرى، سوف تستفيد «فاتورة» من الانتشار الجغرافي لشبكة «تنمية» وقاعدة عملائها الواسعة في تطوير شبكة التجار المتعاملين معها والوصول إلى شرائح جديدة في سوق المعاملات بين الشركات، فضلًا عن مساهمة مركزها المالي القوي وتوافر فرص التمويل في تعزيز نمو «فاتورة» مستقبلاً.

من جانبه، أعرب حسام النجار الرئيس التنفيذي لشركة «تنمية» عن اعتزازه بهذه الصفقة مؤكدًا أن الاستحواذ على «فاتورة» يمثل إضافة هامة لمحفظة أنشطة الشركة نظرًا لقدرتها على تسريع عمليتي تطوير الشركة والتحول الرقمي. وأشار إلى أن باقة المنتجات والخدمات المتكاملة التي تقدمها الشركة يعكس التزامها بدعم الاقتصاد المصري بدايةً من الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تدعم هذه الخدمات المشروعات متناهية الصغر في حصولها على السلع من تجار الجملة من خلال منصة رقمية فريدة من نوعها.

وأضاف النجار أن قطاع المعاملات بين الشركات يعاني من فجوة تمويلية كبيرة، مؤكدًا على أن تضافر الجهود بين الشركتين سيتيح طرح حلول التمويل الرقمي والوصول إلى مزيد من الشرائح والقطاعات الاقتصادية في السوق المصري. وشدَّد على الدور المحوري الذي يلعبه التمويل متناهي الصغر في دعم الأسر من محدودي الدخل وإتاحة الفرص أمامها لتوفير مصادر دخل أكثر استقرارًا وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط التضخمية.

وبنهاية الربع الأول من عام 2022 ارتفع عدد عملاء «تنمية» ليصل إلى 391 ألف عميل، حيث ارتفعت محفظتها التمويلية إلى أعلى مستوى لها منذ تأسيس الشركة لتصل إلى حوالي 3.9 مليار جنيه.

من ناحيته، أعرب حسام علي الرئيس التنفيذي لشركة «فاتورة»، عن سعادته بالإنجازات العديدة التي أحرزتها «فاتورة»، مؤكدًا تطلعاته الشديدة للبناء على تلك الإنجازات لتسجيل فصل جديد من النجاحات خلال المرحلة القادمة من مسيرة الشركة. وأشار علي إلى نجاح إدارة «فاتورة» بالتعاون مع فريق العمل الذي يضم 500 من الكوادر المؤهلة؛ في بناء شركة ناشئة قوية والتوسع بأعمالها وأنشطتها حتى أصبح مردودها الإيجابي ينعكس على قاعدة تتجاوز 60 ألف تاجر تجزئة من مختلف أنحاء مصر عقب عامين فقط من انطلاق أعمالها. وأكد أن هذه الصفقة الناجحة ستضع معيارًا قياسيًا يحتذى به على مستوى الشركات الناشئة؛ لعمليات الدمج والاستحواذ المثمرة بين المنصات الرقمية الابتكارية والشركات الرائدة في السوق، وهو ما سيساهم بدوره في ظهور موجة من التجارب الناجحة المماثلة بالسوق المصري مستقبلاً. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تضافر الجهود بين «فاتورة» و«تنمية» من أجل إحداث طفرة كبيرة بسوق المعاملات التجارية بين الشركات، ستثمر عن تيسير معاملات التجارة والتمويل والدفع بشكل جذري. ولفت حسام علي إلى مساعي «فاتورة» إلى اقتناص فرص نمو أعمالها وتعظيم مردودها الإيجابي خلال الفترة القادمة، مدعومة بقاعدة العملاء المتشعبة والمركز المالي القوي الذي تحظى به شركة «تنمية».

وقد تمكنت «فاتورة» خلال مسيرتها من تنمية إجمالي قيمة البضائع (GMV) وعدد العملاء النشطين، ولا سيما بعد نجاحها في تنفيذ جولتين ناجحتين من جمع الأموال من ستة صناديق رأس مال مخاطر ومجموعة أخرى من أبرز المستثمرين. وبموجب عملية الاستحواذ، ستمتلك شركة «تنمية» 100% من أسهم شركة فاتورة هولندا بي ڨي ("فاتورة")، فيما سيواصل مؤسسو شركة «فاتورة» في إدارة الشركة باعتبارهم من أعضاء الفريق الإداري لشركة «تنمية»، كما سيصبحون من المساهمين في شركة «تنمية». وبالاضافة، سيحصل مساهمو شركة «فاتورة» على مزيج من السيولة النقدية المتاحة داخل شركة «تنمية» وكذلك أسهم الخزينة بشركة «تنمية».







