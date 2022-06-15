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شاهد كيفية الحجز والاستعلام لتذاكر القطارات عبر تطبيق المحمول لسكك حديد مصر

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:42 م
شاهد كيفية الحجز والاستعلام لتذاكر القطارات عبر تطبيق المحمول لسكك حديد مصر وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو يوضح كيفية الحجز والإستعلام لتذاكر السكك الحديدية من خلال تطبيق الهاتف المحمول الرسمي لسكك حديد مصر، وهو التطبيق الوحيد للسكة الحديد لحجز تذاكر السفر بالقطارات.
 
 
وفى السياق أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي اجهزة أيفون، و بإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي اجهزة Android وانه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.
 
واضافت هيئة السكة الحديد أن هناك بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التي تزعم بامكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها وسوف تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها 
 
وتناشد هيئة السكك الحديدية المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن لعدم التعرض لحالات النصب من تطبيقات مزيفة والابلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة.
 
 

السكة الحديد

حجز تذاكر القطارات

تذاكر القطارات

قطارات السكة الحديد

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