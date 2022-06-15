سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجى دخله 40 ألف جنيه شهريا وتحايل لدفع 500 جنيه نفقة"

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي زيادة نفقة لأطفالها الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية، ورفضه رعاية أطفاله، لتؤكد بدعواها: "زوجي دخله الشهري 40 ألف جنيه، ويتحايل ليمنح أولاده 500 جنيه، وعندما شكوته ادعي إنفاقه علي مصروفات والدته العلاجية ودفعها لتقديم دعاوي ضده لحرماني وأطفالي من النفقات".

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قدمت تقارير رسمية والتحريات لإثبات دخله واسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكنه قام بتهديدي للتنازل عن حقوقي والنفقات، ولاحقني لإثبات نشوزي بعد رفضي تنفيذ حكم الطاعة، خوفاً منه عنفه، بعد خلافات حادة نشبت بيننا".