اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سفير روسي: خطط واشنطن فى أوكرانيا تتجه نحو مزيد من التصعيد

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:00 م
سفير روسي: خطط واشنطن فى أوكرانيا تتجه نحو مزيد من التصعيد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، عن قلقه إزاء تصريحات البنتاجون بشأن توسيع إمداد أوكرانيا براجمات "هيمارس" بعيدة المدي. 


وقال أنطونوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء إن هذه الخطط تدل على نية واشنطن المضي في المزيد من التصعيد. 


وأضاف: أن تصريحات واشنطن تأتي قبيل اجتماع للولايات المتحدة وحلفائها لبحث الدعم العسكري لأوكرانيا، لافتا إلى أن هذه الصريحات تهدف للتأثير على حلفاء واشنطن وإقناعهم بضرورة استمرار ضخ الأسلحة إلى كييف.


وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى أن واشنطن تسيطر عليها فكرة هزيمة روسيا في ساحة المعركة بأيد الأوكران، بينما تغض النظر عن قصف المدنيين في دونباس بأسلحة غربية، داعيا إلى عدم التغاضي عن الإبادة الجماعية للسكان الناطقين بالروسية والتوقف عن تحريض الشعبين الشقيقين ضد بعضهما البعض.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة