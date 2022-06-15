سفير روسي: خطط واشنطن فى أوكرانيا تتجه نحو مزيد من التصعيد

وكالات

أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، عن قلقه إزاء تصريحات البنتاجون بشأن توسيع إمداد أوكرانيا براجمات "هيمارس" بعيدة المدي.



وقال أنطونوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء إن هذه الخطط تدل على نية واشنطن المضي في المزيد من التصعيد.



وأضاف: أن تصريحات واشنطن تأتي قبيل اجتماع للولايات المتحدة وحلفائها لبحث الدعم العسكري لأوكرانيا، لافتا إلى أن هذه الصريحات تهدف للتأثير على حلفاء واشنطن وإقناعهم بضرورة استمرار ضخ الأسلحة إلى كييف.



وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى أن واشنطن تسيطر عليها فكرة هزيمة روسيا في ساحة المعركة بأيد الأوكران، بينما تغض النظر عن قصف المدنيين في دونباس بأسلحة غربية، داعيا إلى عدم التغاضي عن الإبادة الجماعية للسكان الناطقين بالروسية والتوقف عن تحريض الشعبين الشقيقين ضد بعضهما البعض.