روسيا تدعو الولايات المتحدة للامتناع عن تصعيد الأوضاع فى أوكرانيا

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دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والامتناع عن تصعيد الأوضاع في أوكرانيا.



وأضاف ريابكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء إنه "حان الوقت لإظهار أقصى درجات الحذر من الجانب الغربي، والامتناع عن التصعيد الأوضاع في كييف، وعن تزويد أوكرانيا بالأسلحة والصواريخ، خاصة تلك المزعزعة للاستقرار"، نافيا في الوقت ذاته كافة التصريحات الغربية التي تتهم روسيا باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.



وأشار المسؤول الروسي إلى أن بلاده حذرت أكثر من مرة الدول الغربية من عواقب التدخل المباشر في شئون البلاد، متهما في الوقت نفسه واشنطن باللعب بالنار من خلال تصعيد الأوضاع وإرسال الأسلحة والصواريخ إلى أوكرانيا.



ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة دمرت بواسطة صواريخ "كاليبر" مستودع ذخيرة يحوي أسلحة نقلتها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدافع هاوتزر "إم سفن سفن".