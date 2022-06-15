اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: القوات الأوكرانية استغلت الهدنة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها وفتحت النار

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:52 م
روسيا: القوات الأوكرانية استغلت الهدنة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها وفتحت النار أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن القوات الأوكرانية استغلت الهدنة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها وفتحت النار، وفقا لروسيا اليوم

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها روسيا، فإن سلطات كييف عطلت العملية الإنسانية، موضحا أنه لإجلاء المدنيين من أراضي مصنع الكيماويات "أزوت"، فتح الجيش الروسي ممرا إنسانيا من سيفيرودونيتسك إلى مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، يوم الأربعاء من الساعة 8:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن السلطات الأوكرانية لم تعط وحداتها في سيفيرودونيتسك أمرا بوقف المقاومة، لافتا إلى أنه من خلال وسائل المراقبة الموضوعية، بما في ذلك المركبات الجوية غير المأهولة، تم تسجيل العديد من الانتهاكات لنظام وقف إطلاق النار: من المنطقة الصناعية لمصنع أزوت، تم إطلاق النار العشوائي على الأحياء السكنية في سيفيرودونيتسك: من الساعة 8:20 - من مدافع الهاون 120 ملم، من الساعة 9:40 - من مدافع الدبابات".

وتابعت رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي : استفادت التشكيلات الأوكرانية من الوقفة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها إلى مواقع أكثر فائدة واستعادة القدرة القتالية، وتعلن روسيا علنا ورسميا أنه لا توجد عقبات أمام خروج المدنيين من أراضي مصنع أزوت، باستثناء القرار المبدئي لسلطات كييف نفسها وقادة التشكيلات القومية بمواصلة احتجاز المدنيين كدرع بشرى.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة