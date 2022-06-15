روسيا: القوات الأوكرانية استغلت الهدنة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها وفتحت النار

كتب أحمد عرفة

أكد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن القوات الأوكرانية استغلت الهدنة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها وفتحت النار، وفقا لروسيا اليوم

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها روسيا، فإن سلطات كييف عطلت العملية الإنسانية، موضحا أنه لإجلاء المدنيين من أراضي مصنع الكيماويات "أزوت"، فتح الجيش الروسي ممرا إنسانيا من سيفيرودونيتسك إلى مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، يوم الأربعاء من الساعة 8:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن السلطات الأوكرانية لم تعط وحداتها في سيفيرودونيتسك أمرا بوقف المقاومة، لافتا إلى أنه من خلال وسائل المراقبة الموضوعية، بما في ذلك المركبات الجوية غير المأهولة، تم تسجيل العديد من الانتهاكات لنظام وقف إطلاق النار: من المنطقة الصناعية لمصنع أزوت، تم إطلاق النار العشوائي على الأحياء السكنية في سيفيرودونيتسك: من الساعة 8:20 - من مدافع الهاون 120 ملم، من الساعة 9:40 - من مدافع الدبابات".

وتابعت رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي : استفادت التشكيلات الأوكرانية من الوقفة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها إلى مواقع أكثر فائدة واستعادة القدرة القتالية، وتعلن روسيا علنا ورسميا أنه لا توجد عقبات أمام خروج المدنيين من أراضي مصنع أزوت، باستثناء القرار المبدئي لسلطات كييف نفسها وقادة التشكيلات القومية بمواصلة احتجاز المدنيين كدرع بشرى.