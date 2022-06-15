اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: أوكرانيا لديها رغبة شديدة فى فتح جبهة عسكرية فى ترانسنيستريا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:14 م
روسيا: أوكرانيا لديها رغبة شديدة فى فتح جبهة عسكرية فى ترانسنيستريا أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، رغبة أوكرانيا الشديدة في فتح جبهة عسكرية في ترانسنيستريا، موضحا أن مثل هذا التطور للأحداث سيكون نهاية مولدوفا، وفقا لروسيا اليوم.

وردا على سؤال حول احتمال نشوب وضع يتعين فيه على روسيا الدفاع عن ترانسنيستريا ، قال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي إن هناك الكثير مما يدفعنا إلى ذلك.

وأضاف ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، أنه علاوة على ذلك، فإن الكثيرين، في المقام الأول في كييف، يريدون حقا فتح جبهة ترانسنيستريا، معربا عن أمله في أن يسود الحس السليم بعد كل شيء. لأن هذا سيكون نهاية مولدوفا.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة