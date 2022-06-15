روسيا: أوكرانيا لديها رغبة شديدة فى فتح جبهة عسكرية فى ترانسنيستريا

كتب أحمد عرفة

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، رغبة أوكرانيا الشديدة في فتح جبهة عسكرية في ترانسنيستريا، موضحا أن مثل هذا التطور للأحداث سيكون نهاية مولدوفا، وفقا لروسيا اليوم.

وردا على سؤال حول احتمال نشوب وضع يتعين فيه على روسيا الدفاع عن ترانسنيستريا ، قال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي إن هناك الكثير مما يدفعنا إلى ذلك.

وأضاف ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، أنه علاوة على ذلك، فإن الكثيرين، في المقام الأول في كييف، يريدون حقا فتح جبهة ترانسنيستريا، معربا عن أمله في أن يسود الحس السليم بعد كل شيء. لأن هذا سيكون نهاية مولدوفا.