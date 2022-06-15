رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: أوكرانيا ستتسلم صواريخ هيمارس نهاية يونيو

كتب أحمد عرفة

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن أوكرانيا ستتسلم صواريخ هيمارس وذخيرة بنهاية يونيو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: نعمل لتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر فى معارك دونباس، متابعا: قدمنا مساعدات عسكرية لأوكرانيا وفق احتياجاتها.

وفى وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستقوم بإنهاء عمليتها العسكرية فى أوكرانيا عندما ترى ذلك مناسبا، مشددا على التزام موسكو الراسخ بالأهداف المعلنة للعملية العسكرية.

وأكد ريابكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن موسكو ملتزمة بتحقيق أهدافها التى بدأت من أجلها العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفا: "رد فعلنا هو أن نثبت أن الخطط التى تهدف إلى (جعل روسيا تعاني من الهزيمة) ستنهار، وأنها ستفشل".

وأضاف أن "بلاده ستضع حدا للعملية العسكرية حينما ترى ذلك مناسبا، وليس عن طريق وجود بعض الاستراتيجيين أو الأيديولوجيين أو العسكريين المخططين في واشنطن أو عواصم أخرى".

وتابع ريابكوف: "يجب أن نثبت ذلك بقوة إرادتنا، بقوة السلاح، واستعدادنا للوقوف بحزم والالتزام بالأهداف التى أعلنتها قيادتنا، وضمان تحقيقها".

وأردف أنه "إذا لم يكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفريقه مستعدين للمفاوضات، وإذا كان من يقفون وراءه مصممين على مواصلة ضخ الأسلحة لأوكرانيا، فهذا اختيارهم، إنه أمر محزن، إنه مأساوي لكن لا نستطيع التراجع".