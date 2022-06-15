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رئيس لوغانسك: محاكمات عسكرية تنتظر كل من أصدر أوامر بقتل السكان المدنيين

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:57 م
رئيس لوغانسك: محاكمات عسكرية تنتظر كل من أصدر أوامر بقتل السكان المدنيين اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أن القادة الأوكرانيين الذين أصدروا أوامر إجرامية بشأن قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن مقتل مدنيين، تنتظرهم محاكمات عسكرية، وفقا لروسيا اليوم.

قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية إن محاكمات عسكرية تنتظر كل من أصدر أوامر بقتل السكان المدنيين في الجمهورية، موضحا أنه لا توجد رحمة لمثل هؤلاء الشياطين: سيعانون من عقاب شديد يستحقونه.

ولفت رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية إلى أن مدينة ستاخانوف وقرية كرينيتشنويه تعرضت مرة أخرى للقصف من قبل راجمات الصواريخ "أوراغان"، ويؤكد الأوكرانيون باستمرار طبيعتهم الوحشية، ولا يوجد شيء يمكن الحديث عنه معهم.

فيما قال مكتب رئيس بلدية مدينة ستاخانوف إن ستة مدنيين قتلوا وأصيب 11 شخصا نتيجة قصف المدينة يوم الأربعاء، وقتل شخصان آخران الأربعاء، عندما أطلق الجيش الأوكراني النار على قرية كرينيتشنويه في جمهورية لوغانسك الشعبية كما أسفر قصف نفذه الجيش الأوكراني على بلدة ماكييفكا عن مقتل امرأة، حسبما ذكرت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية.

 


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