رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير الاختبارات الإلكترونية لامتحانات كلية الحاسبات

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم، الأربعاء، جولة لمتابعة سير أعمال الاختبارات الإلكترونية لامتحانات نهاية العام بلجان الفرقتين الثانية والرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، وتفقدا خلالها انتظام سير أعمال الامتحانات والتزام الطلاب بتطبيق التعليمات التي تقرها الجامعة على الطلاب داخل لجان الامتحانات.

وكان في استقبال رئيس الجامعة؛ الدكتور سيد أبو دهب، عميد الكلية، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وتفقد رئيس الجامعة ونائبه غرف كاميرات المراقبة لقاعات مركز الاختبارات الإلكترونية والتي تحتوي على 48 كاميرا و4 شاشات عرض لمتابعة ومراقبة العملية الامتحانية بالمركز.

وقال رئيس الجامعة أن كافة قاعات مركز الاختبارات الإلكترونية تم تزويدها بكاميرات عالية الدقة، مشيراً بأن مركز الاختبارات الإلكترونية يقوم على مدار اليوم فقد تم استقبال طلاب كلية الطب لأداء الاختبارات الإلكترونية.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الامتحانات تسير بشكل منتظم في كليات الجامعة الـ 6، مؤكدًا على الحرص الكبير التي توليه الجامعة لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول وحل إي مشكلات أو معوقات تظهر خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وكان قد تابع الدكتور حمدي حسين، فى جولة سير الامتحانات بكليات السياحة والفنادق، والألسن، والفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، مؤكداً على توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب من توفير التهوية المناسبة، والإضاءة الكافية، مشدداً على ضرورة تواجد أساتذة المواد التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الامتحانات تسير بانتظام دون تسجيل أي شكاوى أو معوقات، وذلك نتيجة التنسيق والاستعداد الجيد ومتابعة العملية الامتحانية لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات مركزية، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، مشيدا بمستوى الاستعدادات الامتحانية داخل الكليات، من انضباط الطلاب داخل اللجان وبإجراءات الراحة والأمان التي تتخذها الكليات من أجل راحة وسلامة الطلاب. .. متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن امتحانات نهاية العام انطلقت السبت 4 يونيو بكليات الجامعة، وتنتهي يوم 5 يوليو المقبل، وجاءت مواعيد انطلاق الامتحانات بالكليات على النحو التالي: 4 يونيو كلية الفنون الجميلة، و5 يونيو كلية الألسن، و9 يونيو كلية الآثار، 11 يونيو كليتي السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات، و13 يونيو بكلية الطب.



سير الإختبارات الإلكترونية لإمتحانات كلية الحاسبات والمعلومات (1)



سير الإختبارات الإلكترونية لإمتحانات كلية الحاسبات والمعلومات (2)



سير الإختبارات الإلكترونية لإمتحانات كلية الحاسبات والمعلومات (3)



سير الإختبارات الإلكترونية لإمتحانات كلية الحاسبات والمعلومات (4)