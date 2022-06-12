نائب رئيس جامعة الأقصر يتابع امتحانات نهاية العام وانتظام سيرها دون شكاوى

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، بكليات الجامعة، رافقه خلالها كل من؛ الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وتابع الدكتور حمدي حسين، جولته بتفقد سير الامتحانات بكليات السياحة والفنادق، والألسن، والفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، مؤكداً على توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب من توفير التهوية المناسبة، والإضاءة الكافية، مشدداً على ضرورة تواجد أساتذة المواد التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الامتحانات تسير بانتظام دون تسجيل أي شكاوى أو معوقات، وذلك نتيجة التنسيق والاستعداد الجيد ومتابعة العملية الامتحانية لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات مركزية، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، مشيدا بمستوى الاستعدادات الامتحانية داخل الكليات، من انضباط الطلاب داخل اللجان وبإجراءات الراحة والأمان التي تتخذها الكليات من أجل راحة وسلامة الطلاب. .. متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن امتحانات نهاية العام انطلقت السبت الماضي 4 يونيو بكليات الجامعة، وتنتهي يوم 5 يوليو المقبل، وجاءت مواعيد انطلاق الامتحانات بالكليات على النحو التالي: 4 يونيو كلية الفنون الجميلة، و5 يونيو كلية الألسن، و9 يونيو كلية الآثار، 11 يونيو كليتي السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات، و13 يونيو بكلية الطب.



نائب رئيس جامعة الأقصر يتابع إمتحانات نهاية العام



نائب رئيس جامعة الأقصر



نائب رئيس جامعة الأقصر يتابع إمتحانات نهاية العام



نائب رئيس جامعة الأقصر



