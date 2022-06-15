مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 12 أستاذا بكليات الطب والزراعة والتربية الرياضية

أسيوط - فريق المحافظات

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة والمنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين "12" من الأساتذة بكليات الطب والزراعة والتربية الرياضية بالجامعة.

وتضمنت القرارات في كلية الطب تعيين 5 أساتذة وهم الدكتور محمد خلف توفيق غانم بقسم امراض النساء والتوليد، والدكتورة حنان احمد مرسى عبد الجليل والدكتورة اميرة على عبد المطلب حسين بقسم الامراض الجلدية والتناسلية, إلي جانب الدكتور ايمن خيرى محمد حسن بقسم طب القلب والأوعية الدموية والدكتور وائل احمد عباس حسانين والدكتور أحمد فاروق السيد حسانين بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بالكلية .

كما شملت القرارات تعيين 7 أساتذة بعدد من كليات الجامعة، وهم بكلية الزراعة الدكتور محمد عبد العزيز عبد الحليم سيد والدكتور محمد ثروت سعيد عبد العال والدكتور الحسين حماده عبد العظيم حسن بقسم المحاصيل بالكلية .

وبكلية التربية الرياضية الدكتورة شيماء على محمد لولى بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية والدكتورة شيماء صلاح سيد حسانين بقسم الادارة الرياضية والترويح كما تم منح الدكتورة هبة عبد العظيم حسن اسماعيل اللقب العلمى لوظيفة استاذ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بالكلية .