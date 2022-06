رئيس المفوضية الأوروبية: مصر ستلعب دورا هاما لإبقاء العالم على المسار الصحيح

وصفت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لقاء "جيد"، مؤكدة إلى أننا بحاجة للعمل معًا لمنع حدوث أزمة أمن غذائى كبرى فى المنطقة، مشيرة إلى أن مصر بصفتها رئيس COP27، ستلعب دورًا مهمًا لإبقاء المجتمع العالمي على المسار الصحيح.

ونشرت أورسولا مقطع فيديو من لقائها مع الرئيس السيسي، عبر حسابها على تويتر، صحبته بالقول: "اجتماع جيد مع الرئيس السيسي، نحن بحاجة إلى العمل معًا لمنع حدوث أزمة أمن غذائي كبيرة في المنطقة، يقدم الاتحاد الأوروبي €100 مليون لدعم الناس والمزارعين في مصر، سنقوم معًا بحشد استجابة عالمية قوية".

Good meeting with President @AlSisiOfficial.



We need to work together to prevent a major food security crisis in the region.



Now, the EU is providing €100 million to support people and farmers in 🇪🇬.



Together, we will mobilise a strong global response. https://t.co/vo4HfksFhs