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الرئيس السيسى: سعدت بلقاء أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:36 م
الرئيس السيسى: سعدت بلقاء أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، الأربعاء، في إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات. 
 
وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "وإنني إذ أعرب عن سعادتي بهذا اللقاء، أؤكد عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف القضايا، وأهمها: الأمن الغذائي والطاقة والمناخ، هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

الرئيس السيسى

المفوضية الاوربية

مواقع التواصل الاجتماعى

اليوم السابع بلس

أورسولا فون ديرلاين



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