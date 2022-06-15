رئيس الرقابة الإدارية يلتقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى بوركينا فاسو

كتب: محمد أبو ضيف

التقى اليوم الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وPhillips Neri Kouuthon رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والمفتش العام لدولة بوركينا فاسو.

تناول اللقاء، بحث سبل التعاون المستقبلي في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة والعمل على نقل الخبرات المصرية، فى مجال إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد من خلال تبادل الخبراء، وعقد البرامج التدريبية لجهات منع ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون ببوركينا، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة.

شارك فى اللقاء سفير بوركينا فاسو بالنمسا والمندوب الدائم بالأمم المتحدة بفيينا، ورئيس جهاز الرقابة ومكافحة الفساد، حيث أشاد الجانب البوركيني، بجهود هيئة الرقابة الإدارية فى رئاسة مؤتمر الدول الأطراف بشرم الشيخ خلال شهر ديسمبر 2021، ونجاحها فى إدارة اجتماعات فرق العمل المنبثقة منها بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا، كما أبدى الجانبين ترحيبهم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون فيما بينهما خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك على هامش جلسات الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ، والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد المنعقدتين بفيينا.