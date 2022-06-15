اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الرقابة الإدارية يلتقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى بوركينا فاسو

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:18 م
رئيس الرقابة الإدارية يلتقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى بوركينا فاسو جانب من اللقاء
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى اليوم الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وPhillips Neri Kouuthon رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والمفتش العام لدولة بوركينا فاسو.
 
تناول اللقاء، بحث سبل التعاون المستقبلي في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة والعمل على نقل الخبرات المصرية، فى مجال إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد من خلال تبادل الخبراء، وعقد البرامج التدريبية لجهات منع ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون ببوركينا، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة.
 
شارك فى اللقاء سفير بوركينا فاسو بالنمسا والمندوب الدائم بالأمم المتحدة بفيينا، ورئيس جهاز الرقابة ومكافحة الفساد، حيث أشاد الجانب البوركيني، بجهود هيئة الرقابة الإدارية فى رئاسة مؤتمر الدول الأطراف بشرم الشيخ خلال شهر ديسمبر 2021، ونجاحها فى إدارة اجتماعات فرق العمل المنبثقة منها بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا، كما أبدى الجانبين ترحيبهم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون فيما بينهما خلال الفترة القادمة.
 
جاء ذلك على هامش جلسات الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ، والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد المنعقدتين بفيينا.
 

 


الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية

هيئة الرقابة الإدارية

لدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد



الموضوعات المتعلقة

مصر ترسم للعالم الأجندة الدولية للقضاء على الفساد العابر للحدود.. ختام فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الفساد برئاسة هيئة الرقابة الإدارية فى شرم الشيخ.. الدولة تحقق نصر بالاستراتيجية الوطنية من 2014 وحتى الآن

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:00 م

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى وزير العدل وحقوق الإنسان الأنجولى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:28 م

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى نظيره العمانى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 06:08 م

مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى وزير الحوكمة ومكافحة الفساد بـ"كوت ديفوار"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة